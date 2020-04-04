في يوم واحد .. شيرين تقترب من النصف مليون مشاهدة بأغنية مش قد الهوى

اقتربت الفنانة شيرين عبد الوهاب بأغنيتها الجديدة "مش قد الهوى"، من حاجز النصف مليون مشاهدة، وذلك في يوم واحد من طرحها على قناتها الرسمية على موقع

الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:محمد الغنيمي، ألحان:محمد رحيم، توزيع:أحمد إبارهيم، وبمجرد طرحها شغلت أحاديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة،

إلى جانب الكثير من التعليقات الإيجابية حول الأغنية.

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يذكر أن آخر إصدارات شيرين الغنائية كانت من خلال أغنية "الحب خدعة" التي قدمتها باللهجة الخليجية، كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ألحان: صادق الشاعر توزيع: وليد فايد.