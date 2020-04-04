فيديو .. محمد رمضان يطرح الأغنية الدعائية لـ البرنس

طرح النجم محمد رمضان أغنية بعنوان برنس من يومك، وهي من غناء الفنان رضا البحراوي، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وأغنية برنس من يومك، تعد الأغنية الدعائية لمسلسل البرنس، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020.
يذكر أن مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء،محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.
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