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الجزء الخامس من La case de papel يتصدر التريند للمرة الثانية في هذا اليوم

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تصدر الجزء الخامس من المسلسل الأسباني la case de papel محركات البحث في مصر للمرة الثانية في نفس اليوم على الرغم من عدم عرض الموسم الخامس كما تم تدشين هاشتاج يحمل اسمه تصدر موقع التواصل

الاجتماعي تويتر للمطالبة بسرعة عرض الجزء الخامس. 

 

هذا وقت تصدر أمس الجزء الرابع من نفس المسلسل محركات البحث وذلك عقب عرضه كما احتلت ايضًا " نيروبي " التريند

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بعد بحث العديد من الجمهور عنها على محركات البحث في مصر وذلك عقب مقتلها في الموسم الرابع بعد محاولة انقاذها والتى حبست أنفاس الجمهور.

 

يذكر أن مسلسل la case de papel هو مسلسل اسباني ينتمي لنوع الإثارة والتشويق وتدور أحداثه حول سرقة مركز صك العملة في اسبانيا.

 

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