هل ينتهي الخلاف؟ .. تفاصيل مشادة ريم البارودي ريهام سعيد

تدشن بعض الحسابات الغير رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في الفترة الحالية، هجومًا عنيفًا ضد نجوم الفن والإعلاميين.

وتقوم تلك الحسابات بشن حملات تشويه للشخصيات العامة، وقامت تلك الحسابات بنشر تسريب مقطع صوتي للفنانة ريم البارودي وهي تسب الإعلامية ريهام سعيد التي ‏اكتفت بالرد من خلال مقطع فيديو تصف فيه من يأكلون العيش والملح مع الشخص ثم يخونوه ليسوا أشخاصًا صادقين وربما أكلوه ‏جوعًا.‏

وفي التسجيل الصوتي المسرب ترفض ريم البارودي دفاع أحد الأشخاص عن ريهام سعيد والمقارنة بينها وبين الفنانة زينة وتابعت ‏جزمة زينة برقبة ريهام سعيد انت بتقارن مين بمين .. دي بينطبق عليها إذا خاصم فجر‏.

ومن ناحيتها نشرت الفنانة ريم البارودي

فيديو تطالب من خلاله جمهورها بأن لا يتضايقوا أو الرد على المرضى النفسيين، مشيرة إلى بأن كل ما يحدث الآن حرب ضدها، بسبب برنامجها الذي تقدمه على قناة النهار، وهو شارع النهار، مطالبة إياهم بعدم الغضب بسبب أحدهم، قائلة: إذا خاصم فجر وكل واحد يأخذ على قدر نيته .. والنبي ما تزعلوا وخلونا نرد دائمًا بشغلنا.

ثم صرحت ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: من تمام المروءه ان تنسي الحق للك و تذكر الحق عليك و تستكبر الإساءة منك و تستصغرها من غيرك.‎

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يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد، والفنانة ريم البارودي، تربطهما علاقة وطيدة، وكانتا تدافعان عن بعضهما بعضًا في عدد من المواقف التي مرتا بها، لكن فجأة حذفت كل منهما الأخرى من حسابيهما منذ أشهر.

ولكنهما عادتا من جديد، واحتفلتا بهذه العودة قبل أن ينشب بينهما خلاف آخر عقب حلقة برنامجها عن مرضى السمنة، في برنامجها الموقوف صبايا الخير الذي كانت تقدمه على فضائية النهار، ثم تطور الأمر بعدما ردت ريهام على إحدى متابعيها واصفة ريم بأنها ماتت بالنسبة إليها، لترد الأخيرة، قائلة: مشكلتك إنك معتبراني عدوتك.