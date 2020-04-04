غدًا.. حمدي الميرغني وزوجته إسراء عبدالفتاح في ضيافة عمرو الليثي

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في أمسية فنية وكوميدية خاصة نجم الكوميديا حمدي الميرغني وزوجته إسراء عبدالفتاح نجما مسرح مصر في سهرة خاصة من برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء غدًا الأحد 5أبريل عبر شاشة قناة النهار.
ويتطرق الحوار والذي يتخلله العديد من المواقف الكوميديا حول مسرح مصر وكيف كانت البداية لهما والانطلاقة الكبيرة والنجاح لدى الجمهور المصرى.
كما يكشف خلال اللقاء العديد من الأسرار الخاصة حول الحياة العائلية لنجما مسرح مصر وقصة الحب بينهما والعديد من المواقف الكوميدية مع نجوم مسرح مصر
كما يكشف الميرغنى عن تجربته الفنية الجديدة مع الزعيم عادل إمام بمسلسل " فلانتينو " وحلم حياته الذى تحقق بالوقوف أمام الزعيم فى عمل كوميدى.
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