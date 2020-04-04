عمر العبداللات يغني لفيروس كورونا

أطلق الفنان عمر العبداللات قصيدة مغناة بأسلوب البادية الأردنية بعزف آلة الربابة بعنوان كورونا كتبهاالشاعر السعودي الدكتور صالح الشادي.
وطرح عمر العبداللات أغنية كورونا
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