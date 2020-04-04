عمر العبداللات يغني لفيروس كورونا

أطلق الفنان عمر العبداللات قصيدة مغناة بأسلوب البادية الأردنية بعزف آلة الربابة بعنوان كورونا كتبها الشاعر السعودي الدكتور صالح الشادي. الشاعر السعودي الدكتور صالح الشادي. وطرح عمر العبداللات أغنية كورونا Advertisements من خلال قناته الرسمية في موقع اليوتيوب متضمنة كلمات القصيدة وأبياتها، ضمن مونتاج فيديو إختار مشاهده من كل مكان في العالم. من خلال قناته الرسمية في موقع اليوتيوب متضمنة كلمات القصيدة وأبياتها، ضمن مونتاج فيديو إختار مشاهده من كل مكان في العالم.

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