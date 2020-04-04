شمس الكويتية تبهر الجمهور بالأصفر-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة ​شمس الكويتية​ صورة لها ظهرت من خلالها بإطلالة مميزة، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتدت شمس في الصورة فستانا اصفرا وتركت شعرها القصير منسدلا على كتفيها، اضافة الى وضعها مساحيق التجميل.

وعلّقت شمس على الصورة قائلة: "لا فائدة من العيون، إذا كان القلب أعمى".

الجدير ذكره ان شمس الكويتية كانت قد اثارت مؤخرا الجدل بين المتابعين، بعد أن نشرت صورة لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها من داخل أحد المطارات في الصين وعلّقت :"جايالِك يا كورونا الي وراي يقول شفيها الخبلة محتفلة".

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