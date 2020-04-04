ناهد السباعي برسالة مؤثرة للراحل هيثم أحمد زكي-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​ناهد السباعي​ صورة للممثل المصري الراحل ​هيثم أحمد زكي​ بمناسبة عيد ميلاده.

وعلّقت ناهد على الصورة قائلة: "كل سنة وأنت طيب وفي الجنة متهني وسعيد مع كل حبايبك، النهاردة عيد ميلاد هيثم أحمد زكي، اللهمّ اّنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته، اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين، اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين والشّهداء والصّالحين، وحسن أولئك رفيقاً، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ افسح له فى قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة".

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