عائشة بن أحمد تتحسر وهذا ما تمنته-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة التونسية ​عائشة بن أحمد​ مقطع فيديو لها إستعرضت من خلاله رشاقتها، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمنت عائشة ان تعود بها الدنيا للسابق، معلقة على الفيديو بالقول: "لو الدنيا ترجع بينا حتى ثانية وحدة ، برشا حاجات كنا نقدروا نغيروهم ..."

الجدير ذكره ان عائشة بن أحمد اعربت مؤخرا عن سعادتها بردود الأفعال حول فيلمها السينمائي "الفلوس" مع الفنان المصري تامر حسني الذي عرض في السينمات المصرية والعربية وحقق نجاحات كبيرة على المستوى الجماهيري وشباك التذاكر.

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