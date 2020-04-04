رامي عياش بمفاجئة سارّة للجمهور

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان اللبناني ​رامي عياش​ عن اصداره اغنية جديدة بعنوان "يا حُب..يا صعب" خلال الأسبوع المقبل.

وكتب رامي على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "اغنية: يا حُب..يا صعب كلمات : مازن غنام الحان: رامي عياش توزيع داني حلو".

ولاقى الخبر اعجاب العديد من المتابعين المشوّقين لسماع عمله الجديد.

وكان منذ ايام قد احيا رامي عياش حفلا مباشرا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وقد حظيت هذه الخطوة بإعجاب عدد كبير من محبيه، وقد قدّم فيه باقة من اجمل اغنياته.

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