سيلينا غوميز تكشف عن اصابتها وتثير جدلا

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة العالمية ​سيلينا غوميز​ عن اصابتها ب​اضطراب ثنائي القطب​، وهي حالة صحية عقلية تتسبب في تقلبات مزاجية مفرطة، الأمر الذي اثار جدلا كبيرا بين الجمهور ووسائل الإعلام العالمية.

الجدير ذكره ان سيلينا غوميز كانت كشفت مؤخرا خلال مقابلة لها مع مقدمة البرامج والمغنية الأميركية كيلي كلاركسون عن النجم الذي كانت معجبة به في طفولتها، وقالت إنها لطالما كانت معجبة بـ كول سبروس الذي كان يلعب دور البطولة في مسلسل ديزني The Suite Life of Zack & Cody إلى جانب شقيقه التوأم ديلان سبروس.

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