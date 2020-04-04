إليسا تعد الجمهور بهذا الأمر

ميرنا وليد - بيروت - اكّدت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ للجمهور انها لن تبتعد عنهم كثيرا رغم تأجيل البومها قليلا بسبب فيروس كورونا.

وكتبت إليسا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "صحيح الألبوم رح يتأجل شوي بسبب كورونا، ولأنو ما عم فينا نخلص التنفيذ بمراحلو النهائية، بس هالموضوع ما رح يبعّدني عنكن كتير. بوعدكن إنو قريبا... هنغني كمان وكمان".

الجدير ذكره ان اليسا كانت اكدت مؤخرا انه سيكون هناك طرح لعدة اغنيات من الالبوم قبل طرحه بشكل كامل ونهائي، وذلك ضمن الاستراتيجية الخاصة بالتسويق له.

كما أشارت الى ان هناك 5 اغانِ لبنانية في الألبوم والبقية ستكون مصرية.

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