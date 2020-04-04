شكرا لقرائتكم شاهد حفلا افتراضيا لمشاهير يجمع الملايين دولار للجم كورنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نحو ثمانية ملايين دولار كانت حصيلة حفل خيري أذيع في بث مباشر على الإنترنت في عطلة نهاية الأسبوع وشارك فيه نجوم الموسيقى والغناء من منازلهم للمساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا، حسب ما قال رعاة الحفل.

والعرض الذي قدمه إلتون جون من مطبخ منزله مساء الأحد، شارك فيه فريق باك ستريت بويز والمغنيات بيلي إيليش وليزو وأليشيا كيز وماريا كاري وليدي غاغا، وكذلك المغني تيم ماجرو. وظهروا جميعاً عبر كاميرات الهواتف الذكية أو كاميرات المنازل أو منصات إلكترونية عبر الإنترنت.

وخصصت حصيلة الحفل لمؤسستين خيريتين تقدمان المساعدة لذوي المهن اللازم استمرارها خلال أزمة تفشي فيروس كورونا وللأميركيين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية بسبب الفيروس.

وبثت شبكة "فوكس" الحفل الذي استمر أربع ساعات على الهواء دون أي فواصل إعلانية في حدث قالت الشبكة إن 8.7 مليون مشاهد تابعوه.

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وتخللت الأغاني قصص شخصية قصيرة لممرضين وأطباء وسائقي شاحنات وعاملين بمتاجر بقالة وأصحاب مهن أساسية أخرى، وذلك في الوقت الذي دخل فيه ملايين الأميركيين الأسبوع الثاني من الخضوع لأوامر البقاء بالمنزل لمكافحة انتشار الفيروس.

وأذيع الحفل أيضاً عبر محطات راديو "آي هارت" في أنحاء الولايات المتحدة، وقد حث المستمعين على التبرع لمؤسستين خيريتين هما "فيدينغ أميركا" و"فيرست ريسبوندرز شيلدرنز فاونديشن".

وحتى مساء الاثنين، بلغ إجمالي التبرعات نحو ثمانية ملايين دولار للمؤسستين، من بينها 500 ألف دولار من شركة "بروكتر آند غامبل" ومبلغ مماثل من شبكة "فوكس".

وقدم موقع "يوتيوب" تبرعاً أيضاً، وسيواصل بث الحفل الخيري حتى يوم الأربعاء عبر قناة "راديو "آي هارت" بالموقع.