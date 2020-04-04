شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة متواصلين لهيثم شاكر داخل فندق والسبب "حب عمرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الفنان هيثم شاكر مشاهده في مسلسله "حب عمرى" لمدة 48 ساعة متواصلين بأحد الفنادق فى مدينة 6 أكتوبر، وقرر مخرج العمل عبد العزيز حشاد التصوير بشكل مكثف فى الأيام المقبلة للانتهاء من العمل بشكل كامل فى الأيام الأولى من شهر رمضان المقبل.مع الأخذ فى الاعتبار ارشادات وتعليمات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وانتهى أبطال المسلسل من تصوير 65 % فى أحداثه خلال الشهرين الماضيين سواء فى الاستديوهات على طريق مصر الاسكندرية الصحراوى وشبرا منت وشقق وشوارع أكتوبر كذلك، ويتبقى 3 أسابيع تصوير فقط على أقصى تقدير للانتهاء من آخر مشاهد العمل المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

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مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسي حول قصة كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر بالعديد من الصعوبات.

مسلسل "حب عمرى" يعد التجربة التمثيلية الثانية لهيثم شاكر بعدما قدم "أرض جو" مع غادة عبد الرازق فى شهر رمضان 2018 وتغيب بعدها رغم العروض التى تلقاها إلا أنه انشغل بالتحضير لألبومه "معرفة قديمة" الذى طرحه العام الماضى، اضافة إلى معاناته من مرض السرطان والذى تغلب عليه وتخطى هذه الأزمة الصحية.