شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدى عن هالة زايد: حضرتك خير سفير للمرأة وكلنا فخورين بيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة رشا مهدى التحية للدكتور هالة زايد، وزير الصحة والسكان، قائلة: "حضرتك خير سفير للمرأة وكلنا فخورين بيكى".

وقالت رشا فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "تويتة في حب وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حضرتك خير سفير للمرأة و كلنا فخورين بيكي ربنا يكرمك وينصرك".



رشا مهدى

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ووفد من القوات المسلحة المصرية قد وصلوا اليوم، السبت، إلى دولة إيطاليا، وذلك خلال زيارة رسمية تحمل خلالها رسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى دولة إيطاليا، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

Advertisements

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وصول الوزيرة، كان في استقبالها وزير الخارجية الإيطالي "لويجي دي مايو"، الذي أعرب عن سعادته وشكره وتقديره لما قدمته مصر من مساعدة وتضامنها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة ووفد القوات المسلحة قاما بتسليم الجانب الإيطالي شحنة من المساعدات الطبية والوقائية، لافتًا إلى أن تلك الزيارة تأتي امتدادًا للاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأمس مع رئيس الوزراء الإيطالي "جوزيبي كونتي"، وتأكيده الاستعداد الكامل لتقديم ما يمكن من دعم لإيطاليا خلال ما تمر به من ظروف صعبة في مواجهة فيروس كورونا، كما أشار كونتي إلى عزم إيطاليا على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر مجاهد أن الوزيرة محملة خلال تلك الزيارة برسالة مواساة وتعازي من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصدقائنا من الشعب الإيطالي في وفاة ضحايا ڤيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مساندة المصابين.

وتابع أن الوزيرة أعربت عن كامل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر، وتعازيهم للشعب الإيطالي الشقيق، حيث أكدت عمق العلاقات التاريخية القوية بين الشعبين ، كما أكدت ثقتها في نجاح دولة إيطاليا في تخطي هذه الأزمة خلال أسابيع قليلة قادمة.