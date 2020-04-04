المطربة الأمريكية بينك تصاب بكورونا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت المطربة والنجمة الأمريكية أليشيا بييث مور، الشهيرة فنيا باسم “بينك”، يوم السبت 4 بريل، عن إصابتها بفيروس كورونا الجديدة (كوفيد-19).

النجمة العالمية قالت، فى بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، إنها أجرت اختبارات أظهرت نتائجها إيجابية إصابتها بفيروس كورونا.

وأضافت بينك، على موقع التواصل الاجتماعى، إنها قضت مع أبنها أسابيع فى عزلة بعد الإختبارات الإيجابية لـCovid-19 ولكن قبل بضعة أيام، كان لكلاهما نتائج أختبار سلبى للعدوى المميتة، وعندما بدأت الأعراض تظهر عليها هى وجيمسون البالغ من العمر 3 سنوات، قبل أسبوعين، كانا بالفعل يقبعان فى مكانهما.

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وأوضحت بينك أنها شعرت أنها محظوظة لأن طبيبها تمكن من إجراء اختبار لها وابنها، وكتبت على تويتر: إنها مهزلة مطلقة وفشل حكومتنا فى عدم جعل الاختبارات متاحة على نطاق أوسع.. إن الاختبارات يجب أن تكون متاحة أكثر لحماية أطفالنا وعائلاتنا وأصدقائنا ومجتمعاتنا.

وتابعت بينك أنها كانت تتبرع بمليون دولار موزعة بواقع 500.000 دولار لكلًا من صندوق الطوارئ بمستشفى جامعة تيمبل، وصندوق أزمة الطوارئ فى مدينة لوس أنجلس، لمواجهة “كوفيد 19”، وكتبت: “شكراً لجميع المتخصصين فى الرعاية الصحية لدينا وجميع العاملين فى العالم الذين يعملون بجد لحماية أحبائنا”، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة “CNN” الإخبارية.

والجدير بالذكر أن المغنية الأمريكية الفائزة بجائزة جرامى ثلاث مرات، هى من مواطنى ولاية بنسلفانيا، وعملت والدتها فى تيمبل، فيما تعيش بينك فى لوس أنجلوس مع زوجها وطفليها.