هيا الشعيبي تفتح النار على مذيعة.. هل قصدت سارة دندراوي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قررت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي أن تفتح النار على إعلامية لم تسمها، لكن الجمهور أكد أنها تقصد سارة الدندراوي مذيعة قناة العربية، بعد قيام الأخيرة بإجراء مداخلة هاتفية مع الفنانة حياة الفهد وتوجيه تهمة العنصرية لها، مشيرة إلى أن هذه المداخلة كانت بهدف إثارة الفتنة نظرا لكرهها للكويتيين.

وقالت هيا عبر مقطع فيديو لها عبر "سناب شات": "مع احترامي الشديد لمذيعة وايد تحب الكويت قاعدلنا على الواحدة وتسأل حياة الفهد هذه موعنرية.. لا مو عنصرية.. نفسي مرة تطلعين على الشاشة الي أنا احترمها واحترم أصحابها ولها الهاشمية والكرامة.. نفسي مرة واحدة تقولين كلمة طيبة عن الكويت مو تتصيدين للكويتين على أي شغلة".

وواصلت الهجوم عليها قائلة:"يعني الصراحة اتصالك مالو داعي لأن إحنا في وقت ماندور على القيل والقال إحنا في وقت الدعاء والاستنجاد بربنا وفي وقت لازم يكون خليجنا واحد شوفي دول أوروبا شلون طاحو بمرض".

واستطردت حديثها، قائلة :"لا تسوين فتنة قاعدلنا على الواحدة هذه أستاذة حياة الفهد لما اتصلت بيها وقولي هذه مو عنصرية.. العنصرية عندك إنتي ما تحبين الكويت عنك ما حبيتينا لكن وخري عنا الكويتيين قالوا والكوييتين قالوا وانتي شكو.. عمرك ماحبيتينا ولا دافعت عنا نسيتي انتي شو قلتي عنا".

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وتوعدت "الشعيبي" الإعلامية السعودية مهددة بعدم السكوت لها مرة أخرى، قائلة :"بعد اليوم ورايح ما راح أسكتلك.. أنا كنت أحترمك لكن الحين لا.. والله شوفي إن مرة ثانية اتكلمتي على كويتي أو فنان أو جيتي صوبنا.. هذا سنابي بيكون لك رد فيه.. مو قتك تسوين نميمة ولا وقتك تقومين الدنيا على حياة الفهد".

وكانت حياة الفهد تحدثت في أحد البرامج التلفزيونية، وهي غاضبة، وبصوت مرتفع مطالبة بإخراج المصابين بكورونا من غير الكويتيين خارج الكويت، قائلة: "حنا ملينا وما عندنا مستشفيات، وعلى شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم .. اطلعهم واقطهم برا والله واقطهم بالبر .. أكلوا الخير ولعبوا واستانسوا خلاص يخرجون برا".