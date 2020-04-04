هل تغير شكل سامر المصري بسبب الحجر المنزلي؟.. شاهدي صورته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر الفنان السوري سامر المصري صورتين له عبر حسابه على إنستغرام، إحداهما يظهر بها بشعر طويل ولحيته، والثانية بشعره القصير ولحيته المشذبة وعلق عليهما:"قبل الحجر وبعد الحجر" معتبراً أن الصورة التي يظهر بها بلحية طويلة بسبب إغلاق مراكز وصالونات الحلاقة والحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفي السياق ذاته وحول موضوع فيروس كورونا نشر المصري سابقا فيديو له تحت عنوان "أكبر من كورونا" حيث دعا الجميع للتكاتف والوقوف بجانب بعضهم البعض والالتزام بالإجراءات الوقائية من أجل أن يتجدد اللقاء، وأكد أن الوعي والمسؤولية هما عاملا النصر ضد جائحة الوباء.

وأطلق المصري مؤخرًا تحديا بأن يغني كل شخص كلمات تحاكي الوضع الراهن حول فيروس كورونا، ولاقى هذا التحدي تفاعلا كبيرا من الجمهور الذين شاركوا الفنان أغانيهم عبر صفحته، وذلك بعد أن تحدى المصري عددا من زملائه الفنانين الذين شاركوه هذا التحدي.

دراما 2020

من جانب آخر؛ وحول مشاركاته الدرامية للعام الجاري، يشارك المصري ولأول مرة بالدراما الخليجية وذلك عن طريق المسلسل السعودي "ممجي" والذي يتم تصويره في جورجيا، وسيجسد الفنان دور رجل إحدى عصابات المافيا، وتدور أحداث المسلسل ضمن إطار الأكشن والتشويق والإثارة.

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كما انتهى المصري من تصوير مشاهده في مسلسل "الحرملك" بجزئه الثاني وهو من إخراج تامر إسحاق وتأليف سليمان عبد العزيز وإنتاج شركة كلاكيت ميديا، ويدور العمل حول مرحلة وصول المماليك للسلطة قبل فترة الحكم العثماني.

ويستمر المصري بتجسيد دور "هلال" الذي قدمه في الجزء الأول، حيث سيتصاعد الخط الدرامي لشخصيته برفقة أخيه "هاشم" الذي يؤدي دوره الفنان السوري باسم ياخور.

وينتظر المصري عرض فيلم "الأسوياء" العالمي وهو من إخراج ريني هارلين الذي شارك به برفقة نجم سلسلة جيمس بوند بيرس برونسان، حيث تم تصوير الفيلم في مدينة أبو ظبي، ويتناول الفيلم قصة مجرم يدعى ريتشارد بيس، يجد نفسه عالقا في سرقة كبيرة لها أثار كبيرة على حياته في الوقت الحالي وفي المستقبل بعدما تم تجنيده من قبل نوع خطير من المجرمين.

ويؤدي المصري شخصية رجل من أصول عربية يدعى "حسن"، ويكون اليد اليمنى للممثل تيم روث.