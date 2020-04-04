شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تستعيد ذكريات ما قبل العزل الصحي المنزلي بمجموعة صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها وجمهورها، بمجموعة صور لها من قبل العزل الصحي المنزلي الذي يعيشه العالم حاليًا بسبب الأزمة الصحية التي سببها فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت عجرم مجموعة صورًا لها من وراء كواليس تصوير أحد أعمالها الفنية، وهي ترتدي فستان مصمم بالورود، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، لتحصد عشرات الآلاف من الإعجابات والتعليقات خلال فترة قصيرة.

وتحدثت نانسى في أحد اللقاءات التليفزيونية، عن كيفية قضائها الوقت في المنزل، قائلة:" أنا بتسلى في البيت كتير عندى حاجات بعملها وبخلصها ولما تحس حالك مجبور تعقد في البيت متعرفش تنزل بالسيارة تروح الاستوديو البداية كانت صعبة لكن تأقلمنا وبقالنا أسبوعين في البيت".

وتابعت نانسى في حديثها، قائلة: "أول شيء الوضع كان صعب كنا بنروح السوبر ماركت فسحة للبنات، بنقضى وقت حلو كتير سوا اتعلمت حاجات كتير منهم حلوة بنقسم الوقت سوا ندرس أونلاين و نطبخ و نلعب رياضة بنتفرج على أفلام والبنات ساعة يتخنقوا و ساعة يتصلحوا كده نص النهار خلص و في كمان الوقت اللى مامى بتقلهم أعملوا اللى نفسكوا فيه بس ابعدوا عنى".

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وفى سياق آخر تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم لتسجيل تتر مسلسل "سكر زيادة"، من بطولة النجمتين الكبيرتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، والأغنية من المقرر أن تحمل نفس اسم المسلسل وهى من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم.

يذكر أن مسلسل "سكر زيادة" تدور أحداثه في إطار كوميدى وهو أقرب للسيت كوم ويشارك فى بطولته نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبى إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقررالإعلان عن أسمائهم تباعًا.