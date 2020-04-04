إما للشهرة أو لركوب التريند .. فنانات أطلقن شائعات على أنفسهن ‏

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجأ بعض الفنانين إلى أطلاق قصص «مفبركة» تتعلق بحياتهم الخاصة أو الفنية إما لتسليط الضوء عليهم، أو ركوب التريند، خاصة إذا كان أحدهم غائبًا عن الساحة الفنية أو للترويج لعمل جديد، ليكونوا محط أنظار وحديث الوسائل الإعلامية، مستفيدين من مواقع التواصل الاجتماعى التى باتت أكثر أهمية لبعض نجوم الفن، لإطلاق شائعات، فهناك من يتعمد إطلاق إشاعات متعلقة بالمرض أو التفكير فى الاعتزال وما هى إلا قصص من نسج خيال الفنان نفسه، ولا تمت للواقع بأى صلة.
إيناس عز الدين تدعى إصابها بفيروس كورونا
مؤخرا أثارت المطربة إيناس عز الدين جدلا واسعا بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكانت حديث مواقع التواصل الاجتماعى، إذ ظهرت فى فيديو لها من المنزل بعد مغادرتها المستشفى دافعت فيه عن نفسها ضد الهجوم الذى تعرضت له بعد ظهور التحاليل وثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها تعاملت مع الأمر بحسن نية وعفوية.
من جانبها أكدت نقابة الموسيقيين أنها ستفتح تحقيقا خلال أول اجتماع لمجلس الإدارة المقرر له الأسبوع الجارى برئاسة أمير الغناء هانى شاكر، وذلك لمناقشة ملابسات حالة الفزع والبلبلة التى تسببت فيها المغنية إيناس عز الدين عضو نقابة الموسقيين بإدعائها الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأشار خالد مرتضى متحدث النقابة إلى أن النقابة ستقرر ما إذا كانت ستستدعيها لمواجهتها أم ستصدر عقوبة ضدها حسب اللوائح والقوانين المنظمة للنقابة وهو ما سيتضح خلال الأيام القليلة المقبلة، وأياً كانت القرارات ستقوم إيناس بتنفيذها.
وأعلنت إيناس عز الدين إصابتها بفيروس كورونا أثناء رحلتها الأخيرة إلى المغرب، حيث قالت على "فيس بوك": "الحمد لله حتى الآن أنا حالتى مستقرة إلى حد ما وفى حجر منزلى لوحدى ومش بختلط بأى شخص وبلتزم بالإجراءات الوقائية المُتبعة" مما دفع وزارة الصحة لإرسال سيارة إسعاف لها وحجزها بالمستشفى.
غادة عبد الرازق وشائعة الاعتزال
أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق رغبتها فى اعتزال الفن، عبر قولها على موقع "تويتر": " أفكر فى الاعتزال من كتر ما تعبت من المشاكل والنفسيات فى الوسط الفنى، لكن اللافت فى الأمر أنّها نشرت صورة لها فى شخصيّة مسلسل تعاقدت عليه؛ وهو ما يعنى أنّها وقعت فى فخّ التناقض، من دون أن تدرى، فيما اتّضح أنّها تروّج لمسلسلها، بإطلاقها هذه الشائعة.
وفاة وزواج.. شائعات المغربية دينا بطمة
المغنية المغربية دنيا بطمة - نشرت شائعة عن وفاتها بسبب تحطم طائرة كانت تنقلها من مطار دبي، ليتم الكشف عن أنها مجرد كذبة، ولا وجود للحادث فى الأساس، وما كانت إلا وسيلة للدعاية لنفسها.
كما أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة الكثير من الشكوك حول انفصالها عن زوجها المنتج البحرينى محمد الترك، بعد أن نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه بصحبة أحد الأشخاص، معلقة: "ده عاطف حسن، المسؤول المالى والفنى ومدير أعمالى والمنسق الخاص لحفلاتي"، مما دفع الكثيرين لتفسير الأمور بأنها انفصلت عن زوجها، دون أن تنفى أو تؤكد تلك الأقاويل.
أحلام وشائعة مغادرة "آراب آيدول"
المطربة الإماراتية أحلام - أطلقت شائعات على نفسها بأنها ستترك تقديم برنامج "آراب آيدول"، بسبب خلافات بينها وبين المطرب "راغب علامة"، فقد قالت على لسانها بأن بينها وبين الفنان خلافات كبيرة، إلا أنه اتضح أنها كانت تروّج لنفسها من خلال تلك الشائعة.
ساندى ترفض الظهور عارية
ادعت الفنانة التونسية ساندى رفضها الظهور عارية فى أحد الأفلام المعروضة عليها فى هوليوود، وقالت: «كلنا يحلم بالعالمية ولكننى رفضتها بالفعل لأنها ليست التى أحلم بها فقد عرض على فيلم أميركى ورشحت لبطولته وهو نفرتيتى وسافرت بالفعل وجلست مع صناع العمل ولكن عرفت أن هناك مشهدا سوف أظهر فيه عارية تماما فرفضت على الفور».
وتابعت: «كان من الممكن أن أقبل ما عرض على فى هوليود، ولكن نحن مسلمون لدينا عادات وتقاليد وهناك أشياء لا أقبلها أنا ولا أهلى ولا حتى المشاهد».
الإماراتية بدرية أحمد والزواج والحجاب
وروجت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد لشائعة زواجها، وأتبعتها بإعلان ارتدائها الحجاب نهائيا فى 15 مايو 2018، وفى أكتوبر من العام نفسه قررت أن تخلع الحجاب بعد مرور 5 أشهر فقط.
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