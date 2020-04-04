شكرا لقرائتكم خبر عن إما للشهرة أو لركوب التريند .. فنانات أطلقن شائعات على أنفسهن ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجأ بعض الفنانين إلى أطلاق قصص «مفبركة» تتعلق بحياتهم الخاصة أو ‏الفنية إما لتسليط الضوء عليهم، أو ركوب التريند، خاصة إذا كان أحدهم غائبًا عن الساحة الفنية أو ‏للترويج لعمل جديد، ليكونوا محط أنظار وحديث الوسائل الإعلامية، ‏مستفيدين من مواقع التواصل الاجتماعى التى باتت أكثر أهمية لبعض نجوم ‏الفن، لإطلاق شائعات، فهناك من يتعمد إطلاق إشاعات متعلقة بالمرض أو ‏التفكير فى الاعتزال وما هى إلا قصص من نسج خيال الفنان نفسه، ولا تمت ‏للواقع بأى صلة.‏

إيناس عز الدين تدعى إصابها بفيروس كورونا

مؤخرا أثارت المطربة إيناس عز الدين جدلا واسعا بعد إعلان إصابتها ‏بفيروس كورونا المستجد، وكانت حديث مواقع التواصل الاجتماعى، إذ ‏ظهرت فى فيديو لها من المنزل بعد مغادرتها المستشفى دافعت فيه عن نفسها ‏ضد الهجوم الذى تعرضت له بعد ظهور التحاليل وثبوت عدم إصابتها ‏بفيروس كورونا، مؤكدة أنها تعاملت مع الأمر بحسن نية وعفوية‎.‎

من جانبها أكدت نقابة الموسيقيين أنها ستفتح تحقيقا خلال أول اجتماع ‏لمجلس الإدارة المقرر له الأسبوع الجارى برئاسة أمير الغناء هانى شاكر، ‏وذلك لمناقشة ملابسات حالة الفزع والبلبلة التى تسببت فيها المغنية إيناس عز ‏الدين عضو نقابة الموسقيين بإدعائها الإصابة بفيروس كورونا المستجد‎.‎

وأشار خالد مرتضى متحدث النقابة إلى أن النقابة ستقرر ما إذا كانت ‏ستستدعيها لمواجهتها أم ستصدر عقوبة ضدها حسب اللوائح والقوانين ‏المنظمة للنقابة وهو ما سيتضح خلال الأيام القليلة المقبلة، وأياً كانت القرارات ‏ستقوم إيناس بتنفيذها‎.‎

وأعلنت إيناس عز الدين إصابتها بفيروس كورونا أثناء رحلتها الأخيرة إلى ‏المغرب، حيث قالت على "فيس بوك": "الحمد لله حتى الآن أنا حالتى مستقرة ‏إلى حد ما وفى حجر منزلى لوحدى ومش بختلط بأى شخص وبلتزم ‏بالإجراءات الوقائية المُتبعة" مما دفع وزارة الصحة لإرسال سيارة إسعاف لها ‏وحجزها بالمستشفى‎.‎

غادة عبد الرازق وشائعة الاعتزال

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق رغبتها فى اعتزال الفن، عبر قولها على موقع ‏‏"تويتر": " أفكر فى الاعتزال من كتر ما تعبت من المشاكل والنفسيات فى ‏الوسط الفنى، لكن اللافت فى الأمر أنّها نشرت صورة لها فى شخصيّة ‏مسلسل تعاقدت عليه؛ وهو ما يعنى أنّها وقعت فى فخّ التناقض، من دون أن ‏تدرى، فيما اتّضح أنّها تروّج لمسلسلها، بإطلاقها هذه الشائعة‎.‎

وفاة وزواج.. شائعات المغربية دينا بطمة

المغنية المغربية دنيا بطمة - نشرت شائعة عن وفاتها بسبب تحطم طائرة ‏كانت تنقلها من مطار دبي، ليتم الكشف عن أنها مجرد كذبة، ولا وجود ‏للحادث فى الأساس، وما كانت إلا وسيلة للدعاية لنفسها.‏

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كما أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة الكثير من الشكوك حول انفصالها عن ‏زوجها المنتج البحرينى محمد الترك، بعد أن نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه ‏بصحبة أحد الأشخاص، معلقة: "ده عاطف حسن، المسؤول المالى والفنى ‏ومدير أعمالى والمنسق الخاص لحفلاتي"، مما دفع الكثيرين لتفسير الأمور ‏بأنها انفصلت عن زوجها، دون أن تنفى أو تؤكد تلك الأقاويل.‏

أحلام وشائعة مغادرة "آراب آيدول"‏

المطربة الإماراتية أحلام - أطلقت شائعات على نفسها بأنها ستترك تقديم ‏برنامج "آراب آيدول"، بسبب خلافات بينها وبين المطرب "راغب علامة"، فقد ‏قالت على لسانها بأن بينها وبين الفنان خلافات كبيرة، إلا أنه اتضح أنها ‏كانت تروّج لنفسها من خلال تلك الشائعة‎.‎

ساندى ترفض الظهور عارية

ادعت الفنانة التونسية ساندى رفضها الظهور عارية فى أحد الأفلام ‏المعروضة عليها فى هوليوود، وقالت: «كلنا يحلم بالعالمية ولكننى رفضتها ‏بالفعل لأنها ليست التى أحلم بها فقد عرض على فيلم أميركى ورشحت ‏لبطولته وهو نفرتيتى وسافرت بالفعل وجلست مع صناع العمل ولكن عرفت ‏أن هناك مشهدا سوف أظهر فيه عارية تماما فرفضت على الفور».‏

وتابعت: «كان من الممكن أن أقبل ما عرض على فى هوليود، ولكن نحن ‏مسلمون لدينا عادات وتقاليد وهناك أشياء لا أقبلها أنا ولا أهلى ولا حتى ‏المشاهد».‏

الإماراتية بدرية أحمد والزواج والحجاب

وروجت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد لشائعة زواجها، وأتبعتها بإعلان ارتدائها ‏الحجاب نهائيا فى 15 مايو 2018، وفى أكتوبر من العام نفسه قررت أن ‏تخلع الحجاب بعد مرور 5 أشهر فقط‎.‎