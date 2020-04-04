شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقين توجه الشكر لـ"جيش مصر الأبيض" فى مكافحة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هانى شاكر، بيانا لتقديم الشكر والإعزاز للأطباء "جيش مصر الأبيض"، على الجهود العظيمة التى يبذلونها في مكافحة ومقاومة فيروس كورونا المستجد.

كما تؤكد نقابة المهن الموسيقية وجمعيتها العمومية التزامها التام بقرارات الحكومة الحاسمة ومساندة الدولة المصرية في كل ما تتخذه من جراءات من أجل الحفاظ على أرواح الشعب المصري، وكل من يعيش أرض مصر المباركة.

ويشير مجلس النقابة إلى أنه تعامل بمنتهى الحيدة والشفافية إزاء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتداعياتها ونتح عنها توقف تام بكافة الأنشطة والفعاليات الفنية على مستوى الجمهورية، مما أدى إلى توقف كافة الموارد المالية خلال الفترة المنقضية، وكان لزاما على النقابة رعاية اعضاء جمعيتها العمومية وصرف إعانة وقتية للأعضاء العاملين غير الموظفين وأصحاب الرواتب الشهرية هذا بخلاف استمرار صرف المعاشات في موعدها وأيضا المبالغ الكبيرة التي تتكبدها النقابة في العلاج والرعاية الصحية لأعضائها.

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كما تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة هذا الاسبوع لإقرار صرف الإعانة الثانية للشهر الجديد بنفس الشروط والأحكام التي سبق الإعلان عنها مع وجود قاعدة بيانات جديدة تم إعدادها خلال الأسابيع الأخيرة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، خاصة أنه بات في علم الغيب متى ينتهي هذا الأمر الجلل، داعين المولى عز وجل بإزاحة الغمة ونهاية هذا الابتلاء.

كما يناقش المجلس في اجتماعه المقبل عدة قرارات أخرى منها تحويل المطربة إيناس عز الدين للتحقيق بعد تلقي عدة شكاوى من عدد من أعضاء الجمعية العمومية ضدها تتهمها فيه بالاساءة للدولة المصرية ومنظومتها الصحية وتسببت في إثارة البلبلة للراي العام خلافا لقواعد النظام العام.

كما يصدق المجلس على قرارات عقابية لعدد من الأعضاء العاملين وشطب عضويات أخرى لعدد من المتسببين الذين تطاولوا على النقابة ومجلسها مصدرين اتهامات جزافية دون دليل أو سند قانوني، وذلك بالمخالفة للقانون واللائحة التنفيذية.