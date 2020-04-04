شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الوفاء وحب الوطن وتضحيات جيش مصر فى برومو "الاختيار" لـ أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة سينرجى البرومو الرسمى لمسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، والذى من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على قنوات on و on دراما، وتناول البرومو تعليم أمير كرارة لابنه الوفاء والحب للوطن، كما سلط الضوء على سيناء الذى حاول الكثير أن يحتلوها ولكن بقدرة الجيش المصرى استطاع أن يتصدى في كل محاولات الاعتداء عليها وباءت بالفشل، كما احتوى البرومو على مشاهد أكشن وحروب التي فام بها الجيش المصرى وإبراز تضحياتهم في سبيل الوطن والدفاع عن الأرض.

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مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة في الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

المسلسل بطولة سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما في الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً ومن إنتاج سينرجى، وبطولة أمير كراره في دور "منسى" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي" والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار.

وانتهى أمير كرارة من تصوير العديد من المشاهد فى مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل بيت المنسى، وأنشاص والتل الكبير، وعدد من مواقع التصوير، بجانب التصوير فى الصحراء، على أن ينتقل بعدها لديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة.