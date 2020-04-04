شكرا لقرائتكم خبر عن "يا رب أزل عنا وعن عبادك هذه الغمة".. أحلام تدعو الله لوقف انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسى على الدعاء إلى الله بزوال غمة انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، الذى أودى بحياة آلاف الضحايا، وإصابة أكثر من مليون شخص حتى الآن.

وقالت الفنانة أحلام الشامسى، عبر حسابها بموقع تويتر: "يا رب أزل عنا وعن عبادك هذه الغمة واكشفها عنا برحمتك وكرمك، ومتعنا بنعمة الأمن والأمان ولا تهلكنا بعذابك يا رحمٰن، يا رب أعد أحوالنا كما كانت آمنين مطمئنين في كنف طاعتك ورضاك عنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به فإنه لا ملجأ ولا منجى لنا إلا أنت".



الفنانة أحلام

وكانت الفنانة أحلام الشامسي ناشدت متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، من قبل بضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل واتباع تعليمات العزل المنزلي الطوعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، والحد من انتشاره.

يشار إلى أن الفنانة أحلام قد تمنت الشفاء العاجل للفنانة هند البحرينية من فيروس كورونا، موجهة له رسالة دعم وأن تتعافى سريعا وتعود لجمهورها ولنجلها الصغير بالسلامة وكتبت أحلام، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" حبيبتي وأختي وصديقتي هند البحرينية سلامتك اختي وبتطلعين بالسلامة بإذن واحد أحد وكلنا نحبك وانتي قوية وشدي حيلك بتطلعين لوليدك وحبايبك وجمهورك الكبير نحبك وانتي بإذن الله اقوى من كورونا استودعتك الرحمن واسفه لاني لسه عارفه الخبر ادعو لها".