شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتكفل بعلاج الملحن خالد عادل بعد تعرضه لأزمة صحية خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفنان تامر حسني تحمل تكلفة علاج الملحن خالد عادل الذي تعرض لأزمة صحية خطيرة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وينتظر تامر حسني تحسن حالته الصحية لنقله إلى مستشفى أفضل، كما وعد عائلته بأنه سيتحمل تكاليف كل شيء.

في نفس السياق، أكد شقيقه حسام شقيق الملحن خالد عادل أن الأخير لا يزال فى العناية المركزة ويعانى من مشاكل فى الطحال والتهاب حاد بالخلايا مع تحسن حالته نسبيا، مشيرا إلى أنه سيجرى غدا أشعة على الرئة ويتمنى من الله شفاءه على خير.

وعانى مؤخرا الملحن خالد عادل من فشل كلوى، وذلك بعدما عاني من حوالى 5 سنين من فشل فى الكليتين، كما لم تنجح عملية زرع كلى حاول اجراءها من قبل.

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وطرح مؤخرا الملحن خالد عادل أغنية "على قد المسئولية" وكانت خاصة بكأس أمم أفريقيا وهى من كلمات علاء مناع، وألحان أحمد محيى وخالد عادل، وتوزيع محمد زقزوق.

وشارك فى غنائها 4 ملحنين معه محمود الخيامى،وأحمد البرازيلى، أحمد مصطفى، أحمد محيى ، والفنان الكوميدى اسلام محى والمطربه التونسيه سها وشارك فى الظهور فى الكليب عدد من الشخصيات العامه والاعلاميين ومن إخراج أحمد العربى.

وكان الملحن خالد عادل قد تعاون مع اكبر المطربين الذى غنوا من ألحانه منهم مصطفى قمر: "نظرة عين، من أول يوم عرفتك"، وحميد الشاعري: "انسى الدنيا"، وعامر منيب وخالد سليم وغيرهما.