"عايشين في نعم كتير مش حاسين بأهميتها ".. هكذا ترى حلا شيحة أزمة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الفنانة حلا شيحة الله بمرور تلك الأيام الصعبة، بعد البقاء فى المنزل خوفا من تفشى فيروس كورونا، مشيرة إلى أننا نعيش في كثير من النعم ولم نشعر بها إلا عند فقدانها.

وقالت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها بموقع إنستجرام :"يارب العالمين ...الطف بينا وبأهلنا وبحبايبنا وولادنا في كل مكان علشان نعدي الأيام الصعبة دي.. فعلاً إحنا عايشين في نعم كتير مش حاسين بأهميتها غير لما تروح مننا.. اللهم لك الحمد والشكر علي كل حاجة حلوة وعلي كل منع علشان كل حاجة بتحصلنا هي الخير لينا سواء في العطاء أو المنع.. اشكروا ربنا كتير واستغفروه كتير وإن شاء الله كل حاجة حتبقي أحسن".

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حلا شيحة عبر حسابها بموفع انستجرام

وكانت صورت النجمة حلا شيحة مشهد الحادث التي تتعرض له خلال أحداث مسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا داخل ديكور بمدينة الإنتاج الإعلامى، وانقلاب السيارة الخاصة بها وهى عائدة من عملها، وتتوالى الأحداث بعدها وتذهب إليها شقيقتها يسرا على الفور للاطمئنان على صحتها، حيث تجسد حلا دور طبيبة في المسلسل، من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، والعمل إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.

ويصور المخرج سامح عبد العزيز 17 ساعة يومياً في الديكورات الخاصة بالعمل في فيلا بالمعادي ومدينة 6 أكتوبر، حيث استلم من مؤلفي العمل أول 17 حلقة من السيناريو قبل انطلاق التصوير، ويحاول أن ينتهى مخرج العمل من تصوير مشاهد الـ15 حلقة الأولى لتسليمها للجهة المنتجة حسب الخطة المتفق عليها للعرض في شهر رمضان.

وقدمت حلا شيحة فى شهر رمضان الماضى مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان كأول عمل لها بعد عودتها إلى التمثيل بعد سنوات من الاعتزال، وشارك فى العمل، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى.