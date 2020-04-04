شكرا لقرائتكم خبر عن كيندال جينر لا تلتزم بالحجر المنزلى وتتنزه بسيارتها مصطحبة هارى ستايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيندال جينر لا تبالي من انتشار وباء فيروس كورونا و لا تلتزم بالحجر المنزلي الذاتي ، حيث ظهرت جينر البالغة من العمر ( 24 عاما ) وهي في نزهة صباحية و هو ما ظهر بعدد من الصور التي سجلتها عدسات مصوري " البابارتزي" ، فكانت كيلي تقود سيارتها المكشوفة في نزهه ممتعه في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية .



كيندال وهاري كيندال وهاري

بينما ركز البعض على الشخص الذي يركب دراجة نارية بجوار سيارة كيندال جينر و هو النجم العالمي هاري ستايل العضو السابق للفريق الغنائي الشهير " one direction " الذي تربطه بجينر صداقة طويلة ، و قضي الثنائي قضاء هذا اليوم معا بشكل ممتع .

و من المعروف أن كيندال وهاري ارتبطا بشكل رومانسي عدة مرات على مر السنين ، لكنهم أكدوا في النهاية أنهم مجرد أصدقاء، كما ظهر الثنائي معا قبل شهرين فقط في احدي الحفلات في لندن ، كما ظهر الثنائي عدة مرات خلال قضاء وقت ممتع علي اليخوت الفاخرة .

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يذكر أن كيندال جينر تلقت سلسلة طويلة من الانتقادات خلال الفترة الماضية بسبب عدم التزامها بالحجر المنزلي الذاتي و هو ما جعلها مضطرة للرد ، حيث قالت جينر : " بالطبع سأقيم في المنزل .. و أخذ فكرة الحجر الصحي على محمل الجد ... ولكن أيضا الاستمتاع بالهواء النقي ليست فكرة سيئة طالما أنك تحافظ على مسافة آمنة من الآخرين وتتبع جميع الإرشادات يبقى الجميع بصحة جيدة " .



كيندال جينر خلال نزهتها (1)



كيندال جينر خلال نزهتها (2)