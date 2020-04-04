شكرا لقرائتكم خبر عن جوليا روبرتس تظهر بقناع غريب خلال تسوقها بولاية كاليفورنيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة الأمريكية جوليا روبرتس مرتدية قناعا غريبا خلال تسوقها، للوقاية من فيروس كورونا القاتل، ورغم إخفاء وجهها فإنها لم تستطع الهروب من المصورين.





وذكرت جريدة الميرور البريطانية، أن الممثلة الأميريكية جوليا روبرتس التي تبلغ من العمر 52 عاما، تخضع لحظر صارم وسط تفشى فيروس كورونا في ولاية كاليفورنيا، حيث يسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم للحصول على الأدوية ، والطعام من البقالة.

وظهرت النجمة الأمريكية جوليا روبرتس بقناع أخفى وجهها بالكامل، وسط ارتداءها نظارة شمسية داكنة، والتي كانت شاركت صورة لها بدون الماكياج خلال بقائها فى المنزل، وطالب من جهورها ضرورة بقائهم في المنزل في ظل ارتفاع عدد ضحايا ومرضى كورونا بالولايات المتحدة الامريكية.

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وتعتبر جوليا روبرتس واحدة من أكثر نجمات العالم ثراء في عالم هوليود، والتي تمتلك به شهرة واسعة وذلك بعد تقديمها عدد من الأدوار الناجحة و أبرزها: "Duplicity" و "Charlie Wilson's War" و "Eat Pray Love" و "Mirror Mirror"، وغيرهم .، وتقدر ثروتها وصلت إلى 200 مليون دولار أمريكي، حسب موقع "gobanking".

يذكر أن جوليا روبرتس تم ترشيحها لجائزة الأوسكار 4 مرات وفازت بها مرة واحدة منهم، وكانت الأوسكار كأفضل ممثلة عام 2001 عن دورها في Erin Brockovich .