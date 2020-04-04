شكرا لقرائتكم خبر عن بياخد لفة بالعربية في الجراج.. شريف رمزي يكسر روتين العزل مع زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفنان شريف رمزي، كسر روتين العزل الصحي المنزلي الذي يعيشه الجميع تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا، ونشر صور له مع زوجته، بعد أن قررا أن يركبا سيارتهما داخل المنزل.

ونشر رمزي، صور له مع زوجته الفنانة ريهام أمين، عبر حسابه بموقع إنستجرام، وهو داخل سيارته وعلى وضع القيادة، وكتب "اوعي حد يفتكر أني خرجت أنا قلت أقعد في العربية شوية وأرجع تاني".

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وكان رمزي قد شارك متابعيه منذ أيام بمقطع فيديو له وهو يؤدي تمارين البلانك مع زوجته الفنانة ريهام أمين عبر حسابه بموقع إنستجرام، وكتب معلقاً: "من ساعة ما دخلت التيك توم ده، وأنا مش عارف أطلع منه، ربنا يعدينا من الحظر والكورونا دى على خير"، فى إشارة منه إلى تطبيق التيك توك الذي قام بتصوير التحدي من خلاله.



شريف رمزي وزوجته

وعلى سياق آخر، دشن رمزي الأسبوع الماضي حملة، لحماية الحيوانات الآليفة وعدم إلقائها في الشوارع بعد أن تخلى عدد كبير من الناس عن كلابهم وقططهم بسبب شائعة تم تداولها بأن الحيوانات الآليفة تقوم بنقل عدوي فيروس كورونا المستجد للبشر.

وحرص عدد كبير من الفنانين على المشاركة في تلك الحملة ومن ضمن المشاركين الفنانة شيرين رضا، والإعلامي شريف مدكور، والفنان أحمد فهمي، والنجمة إيمي سمير غانم، والفنان الكوميدي عمرو وهبة.