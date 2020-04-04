"الموسيقيين" تشكر الأطباء وتؤكد التحقيق مع إيناس عز الدين وصرف الإعانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

وجه أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية والجمعية العمومية بكل الشكر لجيش مصر الأبيض، في ظل مكافحة ومقاومة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت النقابة، في بيان لها، التزامها التام بقرارات الحكومة الحاسمة ومساندة الدولة المصرية في كل ما تتخذه من إجراءات من أجل الحفاظ على أرواح الشعب المصري وكل من يعيش أرض مصر المباركة.

وأشار مجلس النقابة إلى أنه تعامل بمنتهى الحيدة والشفافية إزاء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتداعياتها ونتج عنها توقف تام بالأنشطة والفعاليات الفنية على مستوى الجمهورية، ما أدى إلى توقف كافة الموارد المالية خلال الفترة المنقضية، وكان لزاما على النقابة رعاية أعضاء جمعيتها العمومية وصرف إعانة وقتية للأعضاء العاملين غير الموظفين وأصحاب الرواتب الشهرية، بخلاف استمرار صرف المعاشات في موعدها.

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وأوضح مجلس النقابة أنه تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة هذا الأسبوع لإقرار صرف الإعانة الثانية للشهر الجديد بنفس الشروط والأحكام التي سبق الإعلان عنها مع وجود قاعدة بيانات جديدة، تم إعدادها خلال الأسابيع الأخيرة بمناسبة حلول شهر رمضان، خاصة وأنه بات في علم الغيب متى ينتهي هذا الأمر الجلل.

ولفت البيان إلى أن المجلس يناقش في اجتماعه المقبل عدة قرارات أخرى منها تحويل المطربة إيناس عز الدين للتحقيق بعد تلقي عدة شكاوى من عدد من أعضاء الجمعية العمومية ضدها تتهمها فيه بالإساءة للدولة المصرية ومنظومته الصحية وتسببت في إثارة البلبلة للراي العام خلافا لقواعد النظام العام.

وتابع البيان: "كما يصدق المجلس على قرارات عقابية لعدد من الاعضاء العاملين وشطب عضويات أخرى لعدد من المنتسبين الذين تطاولوا على النقابة ومجلسها، مصدرين اتهامات جزافية دون دليل أو سند قانوني بالمخالفة للقانون واللائحة التنفيذية".