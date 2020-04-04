صور| بهذه الطريقة.. أسما شريف منير تحتفل بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفلت المذيعة أسما شريف منير بعيد ميلادها، الموافق غدًا 5 إبريل.
ونشرت صورًا تجمعها بزوجها الفنان محمود حجازي، وابنتها لارا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلقت أسما على الصور: " طيب النهاردة الساعة ١٢ هيبقى عيد ميلادي، سنة كمان عدت من عمري، و كنت عمالة أفكر يا تري عملت حاجة ليها معني و لا هي سنة عدت كده وخلاص".
أضافت أسما: "اكتشفت أن عائلتي الصغيرة دي هي أكبر إنجازاتي و أهم حاجة عملتها ، قعدت أفكر أنا عديت بحاجات كتيرة أوي معاهم في السنة دي، زعلت منهم و فرحت معاهم و بيهم واتعلمت كتير كازوجة وأم وكل يوم بتعلم".
تابعت: "ربنا يديهم ويديني العمر ونفضل ديماً مع بعض، وبرضه اكتشفت إن في حاجات كتير لازم اعملها كنت مكسلة عنها ومن السنة دي هغير حاجات كتير".
واختتمت "أسما" رسالتها: "الذ حاجة إن عيد ميلادي السنه دي هيبقى ليل/ دخلي".
يُذكر أن محمود حجازي وأسما شريف منير أعلنا ارتباطهما رسميًا في يوليو 2017، واحتفلا الثنائي بزفافهما في سبتمبر.
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