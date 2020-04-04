تعرف على القناة العارضة لمسلسل "الاختيار" في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف شبكة قنوات "أون" اليوم، عن عرض مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، على شاشتها في رمضان المقبل.

ونشرت القناة برومو المسلسل عبر صفحتها الخاصة على إنستجرام.

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كما نشر المنتج تامر مرسي، برومو المسلسل، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق: "رمضان 2020 إن شاء الله على قنوات ON، ON DRAMA.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجي‎.‎

تدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏