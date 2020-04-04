شريف رمزي داخل سيارته: "اوعى تفتكروا إني خرجت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشر الفنان شريف رمزي صورا عبر حسابه على إنستجرام، داخل سيارته وتظهر بجوار السيارة زوجته الفنانة ريهام أيمن. وعلق رمزي على الصور: "اوعى يحد يفتكر إني خرجت، أنا قلت أقعد في العربية شوية وأرجع تاني". ويلتزم الكثير من المواطنين بعدم الخروج من المنزل، إلا في حالات الضرورة القصوى، التزاما بقرارت مجلس الوزراء، لمنع تفشي فيروس كوورنا المستجد.

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