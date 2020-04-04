محمد رمضان يكشف عن بوستر جديد لـ"البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:



طرح الفنان محمد رمضان، منذ قليل، بوسترًا جديدًا لمسلسله "البرنس" المقرر عرضه في رمضان المقبل.



ونشر رمضان، البوستر عبر حسابه على انستجرام، وعلق: "البرنس، رمضان ٢٠٢٠، ثقة في الله نجاح". وظهر رمضان منفردا في البوستر أيضا مثلما ظهر في البوستر الأول الذي تم طرحه مؤخرا.



مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، نور، روجينا، سلوى عثمان، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي