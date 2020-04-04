تراند اليوم : كمامة غريبة لنجمة هوليود أثناء التسوق

وذكرت صحيفة دايلي ميرور البريطانية أن عدسات المصورين التقطت صور لروبرتس في شوراع كاليفورنيا أثناء تنقلها لأحد المحلات التجارية، حيث علقت قائلة: "يبدو أن جوليا اتبعت نصيحة الحكومة".
وتعيش روبرتس في ولاية كاليفورنيا التي فرض فيها حجر صارم ولا يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا للحصول على المواد الغدائية لوقف تفشي الفيروس القاتل.
وبحسب الصورة فإن جوليا تظهر، وهي ترتدي قناعا وزوجا من القفازات وتدفع عربة مشتريات.
العجيب أن جوليا كانت قد نشرت صورة سليفي من حجر منزلها ، مؤكدة أنها تبقى في المنزل لكي تكون جزءا من الحل داعية الناس إلى البقاء في منازلهم".