نقابة المهن الموسيقية تتوجه بالشكر إلى الجيش الأبيض

يتوجه أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية والجمعية العمومية بكل الشكر والاعتزاز والتقدير لجيش مصر الأبيض ويثمن الجهود العظيمة التي يبذلها أبناء المنظومة الصحية في سبيل مكافحة ومقاومة فيروس كورونا المستجد.

تؤكد نقابة المهن الموسيقية وجمعيتها العمومية على التزامها التام بقرارات الحكومة الحاسمة ومساندة الدولة المصرية في كل ما تتخذه من اجراءات من اجل الحفاظ على أرواح الشعب المصري وكل من يعيش أرض مصر المباركة.

ويشير مجلس النقابة أنه تعامل بمنتهى الحيادية والشفافية ازاء الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتداعياتها و نتج عنها توقف تام بكافة الانشطة والفعاليات

الفنية على مستوى الجمهورية مما أدى إلى توقف كافة الموارد المالية خلال الفترة المنقضية، وكان لزاما على النقابة رعاية أعضاء جمعيتها العمومية وصرف اعانة وقتية للأعضاء العاملين غير الموظفين واصحاب الرواتب الشهرية هذا بخلاف استمرار صرف المعاشات في موعدها وايضا المبالغ الكبيرة التي تتكبدها النقابة في العلاج والرعاية الصحية لأعضائها.

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كما تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة هذا الاسبوع إقرارًا صرف الإعانة الثانية للشهر الجديد بنفس الشروط والاحكام التي سبق الإعلان عنها مع وجود

قاعدة بيانات جديدة تم اعدادها خلال الاسابيع الاخيرة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم خاصة وأنه بات في علم الغيب متى ينتهي هذا الأمر الجلل داعين المولى عز وجل بازاحة الغمة ونهاية هذا الابتلاء.

كما يناقش المجلس في اجتماعه المقبل عدة قرارات أخرى منها تحويل المطربة إيناس عز الدين للتحقيق بعد تلقيها عدة شكاوي من عدد من أعضاء الجمعية العمومية ضدها تتهمها فيه بالإساءة للدولة المصرية ومنظومتها الصحية وتسببت في إثارة البلبلة للرأي العام خلافًا لقواعد النظام العام.

كما يصدق المجلس على قرارات عقابية لعدد من الأعضاء العاملين و شطب عضويات اخرى لعدد من المنتسبين الذين تطاولوا على النقابة ومجلسها مصدرين اتهامات جزافية دون دليل أو سند قانوني وذلك بالمخالفة للقانون واللائحة التنفيذية.