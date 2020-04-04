الجمهور يشيد بمش قد الهوى: شيرين راجعة بقوة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع عديد من أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة التي تحمل أسم"مش قد الهوى"، والتي طرحتها أمس على قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وأصبحت تحتل المراكز الأولى به، مشيدين بإحساسها في أداء الأغنية، بجانب إعجابهم بكل المشاركين فيها بداية من الكاتب محمد الغنيمي، واللحن لمحمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم.

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وعبر جمهور شيرين عن سعادتهم بعودتها مرة أخرى للسوشيال ميديا بعد غياب استمر حوالي 6 أشهر، مطالبين بسرعة عودتها لباقي منصات التواصل الإجتماعي الخاصة

بها، ورحب بها النشطاء:"ياجبل ما يهزك ريح يا اعظم مطربات الوطن العربي كله وليس مصر شكراً لعودتك في تويتر..نورتي تويتر شيرين عبدالوهاب".

وأضاف أخر:" وأخير بعد اشتياق وغياب ابداع مالوش مثيل شيرين بتضرب بيد من حديد و بتثبت وجودها دايمًا بقوة دايمًا بنستمتع بمشاعرها وإحساسها بسمع في الأغنية من امبارح ملحمة درامية في أغنية واحدة والله اشتقنا ياشيري".

واثنى الكثيرون على شيرين مؤكدين أن كل ما تقدمه ينال إعجابهم وبينهم:" ولا عمري عرفت

أوصف صوت شيرين، و مش مبالغة..دايما بكون محتار قدامها وهي بتأدي..منين بيطلع مثل هذا الصوت؟ أغنية راقية..بتليق بموهبة متفردة مثلك..مؤمن إن اللي جاي أحلى يا شيرين..لسه اللي جاي أكثر أحبك والله"، وقال أخر :"احساس شيرين يدرس بالأمانة ..مش قد الهوى أغنية اقل ما ينقال عنها روعة".

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ونشر البعض صور توضح بحث جمهور الوطن العربي على الأغنية مما جعلها الغنية الأكثر شيوعا بتلك الدول، فيما أكد المغردون أنهم سمعوا الغنية أكثر من مرة منذ إنطلاقها:" طلعوا الأغنية من رأسي ياجماعة الابداع اللي عبر الحدودد وتعداه".

فيما تداول البعض الأخر أجزاء من كلمات الأغنية ومنها:"عايزني أحبه وأمشي في سكة مغمضة ويّاه ! خايفة ...اديله قلبي وأكون له حضن أمان ..فيكسرني.. مش قد الهوى".