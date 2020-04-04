مناجاة تحيي حفل ليلة النصف من شعبان في بث مباشر

أعلن الفنان محمد ثروت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إحيائه أكبر وأضخم حفل إنشاد ديني، وذلك في بث مباشر.

ويأتي الحفل بعنوان مناجاة، وهو بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وإذاعتها عبر قناته الخاصة على اليوتيوب.

ويشارك ثروت في الحفل الشيخ إيهاب يونس، والمنشد مصطفى عاطف، والمنشد وائل الفشني، والذين يتجمعون لأول مرة في مبارزة صوتية وروحانية على أنغام أشهر التواشيح والقصائد في الابتهال والمديح والدعاء.

ويتم بث الحفل عبر الإنترنت امتثالًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية بمنع التجمعات، وذلك للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، ومساعدة في توفير الجو الروحي للمتابعين في أمان منازلهم في هذه الليلة والتي توافق يوم الأربعاء الموافق 8 من شهر أبريل الجاري

من الساعة الثامنة وحتى الساعة العاشرة مساًء.

ويتضمن الحفل مختارات من أشهر الأعمال الروحانية مثل: قمر سيدنا النبي، يا مالك القدر، لاجل النبي، مولاي، بالإضافة إلى مفاجآت أخرى تزخر بها الليلة، حيث يؤدي كل من الفنانين الأربعة أعمالًا منفردًا قبل أن تندمج أصواتهم في عزف مشترك على طبقات صوتية وإيقاعات متناغمة في بناء تصاعدي لحالة روحية يشعر بها كل المشاركين ويعملون كي تصل إلى وجدان الجمهور.

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وفى ضوء ما يمر به العالم من ظاهرة الإنتشار السريع لفيروس كورونا المستجد، أعلن الفنان محمد ثروت عودته للساحة الفنية بعد غياب طويل، ليكون جزءًا من

الرحلة الروحانية داعين الله أن يستجيب لدعائنا وأن يرفع عنا هذا الهم والبلاء ، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، طالبًا من كل من لزم داره ليصلي ويدعو أن يكون معهم بقلبه وأن نتوجه جميعًا بأرواحنا إلى السماء متضرعين أن يرفع الله عنا هذا البلاء العظيم في ليلة النصف من شعبان المباركة التي قال فيها عطاء بن يسار: ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان، يتنزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فيغفر لعباده كلهم، إلا لمشرك أو مشاجر أو قاطع رحم.

وطلب الفنان محمد ثروت من جمهوره فى وقت سابق أن نلتزم البيوت، وأن نلتزم بتوجيهات الدولة ووزارة الصحة بالتباعد الجسدي حتى نكسر دورة انتشار المرض في مصر، مشيراً إلى أنه لا حديث الآن عن أي أعمال أو خطط مستقبلية إلا بعد الانتصارعلى كورونا.

ويبث الحفل لايڤ عبر موقع يوتيوب من هذا الفيديو: