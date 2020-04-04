شاهد .. سامح حسين يشارك في تحدي الطفولة

نشر الفنان سامح حسين صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وشارك سامح من خلالها في تحدي الطفولة، وعلق قائلًا: تحسها
يذكر أن الفنان سامح حسين شارك مؤخرًا في بطولة فيلم عيش حياتك، وهو من تأليف وسام حامد، وإخراج تامر بسيوني، وبطولة كل منسامح حسين، ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، محمد نور، مها أبو عوف، ياسر الطوبجي، حامد الشراب، حمادة بركات، أحمد التهامي، إبراهيم فرح، أحمد حلاوة، مارتينا، أحمد الشربيني، فرح شادي سرور، حاتم عبدالجليل، علاء خالد، خالد محمد، أسامة عصام، محمود فؤاد، عبدالله عبدالغني، آدم وهدان.
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