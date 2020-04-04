في هذا الموعد .. علي الحجار يحيي حفله الثاني ‏أون لاين

يقدم الفنان علي الحجار حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم الجمعة الموافق 10 من شهر أبريل الجاري، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساًء.

ويعد هذا الحفل هو ثاني من ضمن سلسلة حفلات علي الحجار الأون لاين.

وأعرب الحجار، عن شدة سعادته بتقديم أول حفلة أون لاين للجمهور، قائلًا: كنت سعيدًا جدًا بالتجربة ، ‏وستكون تلك الحفلة بداية لسلسلة حفلات أون لاين لكل أسبوع إلي أن تنتهي تلك الأزمة، وأكد الحجار أن حفلات الأون لاين أصعب ‏بالنسبة له من الحفلات المباشرة مع الجمهور.

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وأضاف قائلًا: الجمهور علي أي حال يعطي طاقة للمطرب وكذلك تستقبل رد فعله في نفس ‏الوقت، ولكن ردود الأفعال في حفلات الأون لاين يأتي بعد إنتهائها، وأنا تفاجاءت بردود أفعال الجمهور بعد الحفلة وقد تابعها أكثر من ‏‏120 الف مشاهد.

يذكر أن الفنان علي الحجار طرح مؤخرًا كليب بعنوان بضحك من قلبي، وشاركه في الغناء الفنانة حنان ماضي، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع الشوسيال ميديا.