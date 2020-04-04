سيرين عبد النور تُستفز..والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ عن انزعاجها بطريقة طريفة من الذي يقول لها "الى اين تذهبين؟"، كاتبة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي ممازحة الجمهور: "اكتر كلمة بتستفزني هلق ، وين رايحة ؟ يعني وين بدي روح من البالكون على المطبخ او من الاوضة على الصالون المكسيموم بروح بالاحلام".

الجدير ذكره ان سيرين عبد النور كانت قد طمأنت محبيها مؤخرا على صحة إبنها "كريستيانو"، بعد أن كان مريضاً خلال الأيام الماضية، ناشرة صورة له وهو يحمل مكنسة، معلقة بالقول: "ابني كريستيانو صار منيح وعم بنضف البيت".

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