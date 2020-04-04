ماغي بو غصن لهؤلاء: "الى جهنم وبئس المصير يا وحوش"

ميرنا وليد - بيروت - انتقدت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ الأشخاص المجرمين الذين يتاجرون بصحة الناس من خلال بيعهم مواد غذائية فاسدة.

وكتبت ماغي على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "ابشع المجرمين يلي عّم يتاجروا بارواح وصحة الناس ببضائع فاسدة ومواد غذائية منتهية الصلاحية بعزّ أزمة المرض والموت. الى جهنم وبئس المصير يا وحوش. لازم تتحاكموا علناً ونحنا نتفرج. هيك هيك قاعدين عنا وقت.وحسابكن بكل الأحوال جاي".

الجدير ذكره ان ماغي بو غصن كشف مؤخرا عن شعورها بالسعادة والفخر بعد أن أخذت منصة نتفليكس الرقمية حقوق عرض الأفلام التي شاركت بها، وذلك بشكل أسبوعي.

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