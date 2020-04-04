خاص الفن- الممثلتان تقضيان على كورونا

ميرنا وليد - بيروت - بعد أيام قليلة على إعلان إصابتهما ب​فيروس كورونا​، علم موقع "الفن" بشكل خاص أن الممثلتان السوريتان ​هناء نصور​ و​همسة منيف​ نجحتا بالقضاء على المرض بعد عزل نفسيهما عن العالم والتزامهما بالحجر الصحي المنزلي بعيداً عن الناس.

الأول أصيبت في البرازيل عند زيارتها لصديقتها وعلقت هناك، والثانية أصيب عند زيارة قامت فيها إلى باريس قبل أن تعود إلى محل إقامتها في لندن، علماً أن أعراض المرض اختفت نهائياً عن الاثنتين.

وللمصادفة، فقد أعلنت وزارة الصحة السورية صباح اليوم شفاء حالتين أيضاً من الحالات الـ16 المصابة بهذا الفيروس. هناء نصور همسة منيف

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