عمر العبداللات يطرح "كورونا"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - اطلق الفنان الأردني ​عمر العبداللات​ قصيدة مغناة بأسلوب البادية الأردنية حملت عنوان "كورونا"، وذلك في ظل مرورنا بمرحلة ​فيروس كورونا​ الذي يجتاح كل انحاء العالم.

وطرحها عمر على قناته الرسمية عبر يوتيوب من كلمات الشاعر السعودي الدكتور صالح الشادي، ويقول فيها:

"قالت وش اللي حصل ؟ وين الحقيقة وين ؟

وش غيّر الحال ياالله جعلها خيره

واشنطن اليوم تشكي حالها وبكين

والكل ينشد عن الحاصل وتفسيره

قلت الله أدرى ولا ندري ولا تدرين".

وقد تضمن فيديو هذه القصيدة مشاهد من كل نحاء العالم.

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