وعد ملحم بركات يستذكر والده في عيد ميلاده-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني ​وعد بركات​ صورة قديمة له وهو طفل مع والده الموسيقار الراحل ملحم بركات، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

وعلّق وعد على الصورة عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "ابي.. كل عيد ميلاد و انت في نعيم الجنة".

الجدير ذكره ان وعد ملحم بركات اطلق مؤخرا اغنيته "لبنان عم ينتفض" وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب وعبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية تخصّ الأحداث التي حصلت في لبنان من تظاهرات محقّة، وهي من كلمات علي خليفة، ألحان : وعد ملحم بركات وتسجيل وتوزيع : حسن رضا.

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