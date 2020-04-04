أحلام: "يارب أعد أحوالنا كما كانت"

ميرنا وليد - بيروت - رجت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ من الله ان يزيل عنا هذه المرحلة الصعبة وان تعود حياتها كما في السابق.

وكتبت أحلام على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "يارب أزل عنا وعن عبادك هذه الغمة وأكشفها عنا برحمتك وكرمك، ومتعنا بنعمة الأمن والأمان ولا تهلكنا بعذابك يا رحمٰن ، يارب أعد أحوالنا كما كانت آمنين مطمئنين في كنف طاعتك ورضاك عنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به فإنه لا ملجأ ولا منجى لنا الا أنت".

ولاقى هذا المنشور اعجاب عدد كبير من المتابعين.

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