رويدا عطية تنشر فيديو لطفلها وهو يلعب في سريره

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة السورية ​رويدا عطية​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيها طفلها وهو يلعب في سريره، مع حرصها على عدم إظهار وجهه، وكُتب على الفيديو "زين الله يحفظك، خليك بالبيت".

وعلّقت عطية على الفيديو بالقول:"الله يحفظك يارب ويحفظ ولادكم وحبايبكم".

ومن ناحية أخرى، كانت إستغربت عطية عدم تناول الصينيين الأطعمة التي نتناولها، بل يتجهون لتناول مأكولات وصفتها بالمقرفة.

وكتبت: "مسالخير يا محجورين السؤال يللي شاغل البشريه دخلكن هدول بالصين ليه ما بياكلو معكرونه، بطاطا، دجاج ولك اي طبخه ليه بيروحو على اقرف شي بالحياه وبياكلوهولك ارحمونا".

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