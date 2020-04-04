تراند اليوم : حقيقة مقتل الفنان قصي خولي – تفاصيل

تداولت عديد من الشائعات منذ قليل حول مقتل الفنان السورى قصى خولى وذلك أثر تعرضه الى حادث مروع وجاءت الانباء المغلوطة تحت عنوان “مقتل قصى خولى قبل قليل بشكل صادم والحزن يعم المدن السورية”.
ولكن حرص قصى خولى على نفى الخبر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا خاصية الاستورى قائلا : “العمى ايمتا صار هالحكي والله ماخبروني انو هيك صار معي يحرق حريشكون هالمواقع اكيد بتعرفوا شو يعني يحرق حريشكون بالسوري هي بتجي بمعنى يفضح عرضون كمان اثقل شوي اذا بدكن بالحقيقة”.
وقد احتفل قصى خولى منذ ايام قليلة بعيد ميلاده الـ 44 مع نجله الصغير عبر حسابه على انستجرام.
وفى عام 2018 تزوج قصى خولى سرًا وعقد قرانه في الولايات المتحدة الأمريكية من التونسية “مديحة الحمداني” وهي ابنة الفنانة آمال علام وقد ورزق منها بابنه الأول “فارس”.
تفاجأ جمهور الفنان السوري قصي خولي ، بظهور فتاة عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تدعى مديحة الحمداني وتتهمه بالإساءة إليها ولسمعتها، قائلة: “أنا مش بنت شوارع”.
ووجهت الفتاة التي ظهرت في الفيديو منهارة وهي تقود سيارة أن قصي خولي جعلها سلعة رخيصة: “صرت عرضة لـ اللي يسوى واللي ما يساوي” وكشفت مديحة الحمداني أنها تعرفت على قصي في 2014 عن طريق عملها في دبي، لافتة إلى أن كل زملائها يعرفون الحقيقة.
فجّرت التونسية مديحة الحمداني، زوجة الفنان السوري قصي خولي، مفاجأة من العيار الثقيل بعد كشفها أن النجم السوري يتهرب من مصاريف ابنه “فارس” ويرفض مساعدتها.
قالت مديحة الحمداني في تصريحات لإحدى المجلات العربية انها اصبحت تعمل خادمة في البيوت ومربية أطفال في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل توفير المال لرعاية طفلها، مشيرة إلى أن قصي خولي يتهرب من الإنفاق عليهما.
وأشارت مديحة الحمداني إلى أن قصى خولى رفض منح طفله الجنسية الأمريكية واشترط عليها الحصول على أحد الأوراق الخاصة بها لكي يقوم بهذا الشيء، مشيرة إلى أنها رفضت المساومة.