تراند اليوم : بسبب الكورونا .. فيروز تخرج من جحرها و تصلي وتدعو الله – فيديو

أزمة كبيرة يعيشها العالم كله مؤخرًا، إثر انتشار فيروس كورونا المسجد، في العديد من الدول، مسببًا الكثير من الإصابات والوفيات، ولذلك شارك عدد من الفنانين في الآونة الأخيرة، جمهورهم بدعوات لفك الكرب، من بينهم الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز.

في ظهور نادر لها، نشرت فيروز، عبر قناتها الرسمية على موقع YouTube، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تصلي تالية بعض الدعوات من كتاب الإنجيل المقدس، حتى يكشف الله هذه الغُمة التي سادت العالم بأسره.

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على صعيد آخر، كان االفنان التشكيلي هاني جمال، قد صمم تمثال جزئي للفنانة اللبنانية فيروز.

وعبر حسابه الشخصي على موقع Facebook نشر هاني جمال مجموعة من الصور لتمثال الفنانة فيروز وعلق على الصور “من مصر.. سلاما لفيروز.. جارة القمر”.