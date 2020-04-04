تراند اليوم : قصة قصيرة بطلها الفنان خالد النبوي

في قصة قصيرة بطلها الفنان خالد النبوي يرسل فيها رسالة ونصيحة هامة لكل من يعيشون معنا على هذا الكوكب..

فى حوار للفنان خالدالنبوي بيقول ..

وأنا صغير كان عندي جزمة بحبها، بس مع الوقت ضاقت عليا وبقت توجع رجلي

وكمان جرحتني

جدتي قالت: اشتريلك غيرها !

قلت لأ، دي بحبها. وأصريت شويّة إني البسها. فكانت النتيجة،

رجلي اتعورت وبقيت مش عارف امشي عليها فكرهت الجزمة دي ..

فالنهاية روحت عيطت لجدتي

فقالتلي جملة حلوة أوي :

(كل مرة الدنيا تخيرك بين اللي تحبه وإللي يريحك، اختار اللي يريحك .. راحتك أهم من اللي تحبه، لإنك لو مش مرتاح مع شيء بتحبه ,, هتكرهه)

ومن يومها وأنا بعمل كده …