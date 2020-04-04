صابر الرباعي يقدم سهرة اونلاين مجانية من داخل منزله

دعا المطرب التونسي صابر الرباعي محبيه، الى سهرة أونلاين من منزله تلبية لرغبتهم، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس.

ونشر الرباعي صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع انستقرام، وعلق قائلًا: تلبية لرغباتكم وطلباتكم سأكون معكم غداً في سهرة من البيت لايڤ علي انستجرام.. جهزوا حالكم الساعة الثامنة توقيت تونس.. صابر الرباعي.. خليك بالبيت.. سهرة من البيت.

يذكر أن الرباعي تعرض للهجوم من قبل تونسيين طالبوه بالكشف عن تبرعاته لصالح بلده تونس والمواطنين الفقراء على غرار ما حدث من نجوم مصر ولبنان، ولكنه رفض بشدة مؤكدا أن عمله للخير سيبقى علاقة بينه وبين ربه.

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وبمواجهة الاتهامات المتكررة حول تجاهله آلام مواطنيه ومعجبيه من الفقراء وعدم تقديم الدعم في أزمة كورونا حصل الرباعي، على دعم رسمي من النقابة التونسية لقطاع الموسيقى بمواجهة اتهامات بالتخلي عن وطنه استمرت أسبوعا كاملا بعدما رفض الرباعي عن كشف حجم تبرعاته لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن عمل الخير سيبقى سرا بينه وبين ربه ولا يحق لأحد الاطلاع عليه.

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